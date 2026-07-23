Выполнение взлета учебно-боевым самолетом в Московской области завершилось падением, летчик успел катапультироваться. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Общество
В Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет
23 июля 2026 / 18:47
© Егор Алеев/ ТАСС, архив
Выполнение взлета учебно-боевым самолетом в Московской области завершилось падением, летчик успел катапультироваться. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что угроза жизни летчика отсутствует. "Самолет упал в безлюдной местности", - указали в ведомстве, отметив, что на земле разрушений нет.
Полет осуществлялся без боекомплекта. Предварительно, причиной аварии послужила техническая неисправность авиационной техники, завили в МО РФ.
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