Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени в Даниловом монастыре в Москве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской патриархии.
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Общество
Голиковой вручили орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени
23 июля 2026 / 18:59
© Михаил Синицын/ ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени в Даниловом монастыре в Москве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской патриархии.
"Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения предстоятель Русской православной церкви вручил Т. А. Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени", - следует из сообщения.
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