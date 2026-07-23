Голиковой вручили орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени в Даниловом монастыре в Москве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской патриархии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени в Даниловом монастыре в Москве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской патриархии.

"Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения предстоятель Русской православной церкви вручил Т. А. Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени", - следует из сообщения.