Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 июля 2026 / 20:41
КОТИРОВКИ
USD
23/07
78.4756
EUR
23/07
89.6034
Новости часа
ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе Захарова напомнила об обещании Трампа завершить конфликт на Украине за сутки
Москва
23 июля 2026 / 20:41
Котировки
USD
23/07
currency
78.4756
0.0000
EUR
23/07
currency
89.6034
0.0000
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
23 июля 2026 / 15:46
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
23 июля 2026 / 15:18
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
23 июля 2026 / 14:56
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Голиковой вручили орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени
Голиковой вручили орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени Голиковой вручили орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени в Даниловом монастыре в Москве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской патриархии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени в Даниловом монастыре в Москве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской патриархии.

"Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи со знаменательной датой со дня рождения предстоятель Русской православной церкви вручил Т. А. Голиковой орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени", - следует из сообщения.

  • new_top
Теги:
#голикова
#патриарх кирилл
#орден
#великая княгиня
Также по теме:
23.07.2026 16:59
В Госдуме призвали сделать 1 сентября выходным днем
22.07.2026 15:59
Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет вручена в Москве 12 ноября
22.07.2026 14:59
Президент поздравил Олега Газманова с 75-летием
22.07.2026 13:44
Актер Дмитрий Поднозов будет кремирован
21.07.2026 19:59
Актер Дмитрий Поднозов скончался в возрасте 64 лет
21.07.2026 14:59
Названы самые популярные у россиян страны в 2026 году
20.07.2026 14:45
Asahi: 60% граждан Японии недовольны, что женщины не наследуют императорский престол
20.07.2026 12:58
Вэнс стал отцом в четвертый раз
17.07.2026 17:59
Разрешение на открытие сезона получили более 80 пляжей Анапы
17.07.2026 16:59
Ушла из жизни режиссер КВН Светлана Маслякова
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
19:59
ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе
19:44
Захарова напомнила об обещании Трампа завершить конфликт на Украине за сутки
19:30
Мадьяр считает, что зарплата глав госкомпаний не должна превышать жалованье премьера
19:16
Зеленский признал, что Украина не готова к предстоящей зиме
18:59
Голиковой вручили орден Великой княгини Елисаветы Феодоровны II степени
18:47
В Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет
18:30
Глава Nvidia считает чушью опасения по поводу использования ИИ
18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
17:58
Володин отметил улучшение ситуации с обеспечением топливом в России
17:43
Каллас анонсировала крупнейшее за четыре года расширение санкций ЕС против РФ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО