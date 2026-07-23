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Зеленский признал, что Украина не готова к предстоящей зиме
Зеленский признал, что Украина не готова к предстоящей зиме Зеленский признал, что Украина не готова к предстоящей зиме

Состояние подготовки Украины к предстоящей зиме является неудовлетворительным. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает агентство УНИАН.

Состояние подготовки Украины к предстоящей зиме является неудовлетворительным. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает агентство УНИАН.

"Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика - все это очень важно. Как и планы устойчивости, которыми я, откровенно говоря, полностью недоволен. Я видел процент выполненных работ - нам нужно очень быстро включаться", - отметил он. 

Некоторое время назад новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий признавал, что грядущая зима будет тяжелее предыдущей. Согласно оценкам ТАСС, Украине на сегодняшний день удалось запастись только примерно половиной необходимого для прохождения холодных месяцев объема газа, а запасов угля хватит лишь на осень.

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Теги:
#зеленский
#украина
#зима
#готовность
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