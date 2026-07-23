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Экономика
Мадьяр считает, что зарплата глав госкомпаний не должна превышать жалованье премьера
Мадьяр считает, что зарплата глав госкомпаний не должна превышать жалованье премьера Мадьяр считает, что зарплата глав госкомпаний не должна превышать жалованье премьера

В Венгрии сократят число руководителей госкомпаний и снизят их зарплаты, что позволит экономить десятки миллионов евро из бюджета страны. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, подчеркнув, что его жалованье составляет до вычета налогов 3,8 млн форинтов (€10,4 тыс.) и его не должна превышать зарплата руководителей компаний с госучастием.

В Венгрии сократят число руководителей госкомпаний и снизят их зарплаты, что позволит экономить десятки миллионов евро из бюджета страны. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, подчеркнув, что его жалованье составляет до вычета налогов 3,8 млн форинтов (€10,4 тыс.) и его не должна превышать зарплата руководителей компаний с госучастием.

"Численность руководящего состава таких компаний будет сокращена до законодательно установленного минимума, а размер их вознаграждения будет уменьшен", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабмина.

Мадьяр также обратил внимание, что в будущем государственные служащие высокого ранга, в том числе министры и их заместители, перестанут получать зарплату за работу в компаниях с госучастием. В отдельных случаях за эту работу им может быть назначено вознаграждение в размере 50% от стандартного, добавил он.

По словам главы венгерского правительства, его зарплата до вычета налогов составляет 3,8 млн форинтов. "Эта сумма включает как вознаграждение за работу на посту премьера, так и выплаты за деятельность в качестве члена парламента. Руководители госкомпаний не могут получать больше этой суммы", - считает он.

Вместе с тем он выступил с утверждением о том, что жалованье его предшественника на посту премьера Виктора Орбана было в два раза больше. Оно "достигло 7-8 млн форинтов" до вычета налогов, сказал он.

Ранее в Венгрии были сокращены зарплаты депутатов парламента, а также другие расходы на их деятельность. По мнению правительства, это позволит бюджету сэкономить порядка 140 млн.

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Теги:
#премьер
#зарплата
#главы госкомпаний
#мадьяр
#жалованье
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