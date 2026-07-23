Мадьяр считает, что зарплата глав госкомпаний не должна превышать жалованье премьера

В Венгрии сократят число руководителей госкомпаний и снизят их зарплаты, что позволит экономить десятки миллионов евро из бюджета страны. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, подчеркнув, что его жалованье составляет до вычета налогов 3,8 млн форинтов (€10,4 тыс.) и его не должна превышать зарплата руководителей компаний с госучастием.

В Венгрии сократят число руководителей госкомпаний и снизят их зарплаты, что позволит экономить десятки миллионов евро из бюджета страны. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, подчеркнув, что его жалованье составляет до вычета налогов 3,8 млн форинтов (€10,4 тыс.) и его не должна превышать зарплата руководителей компаний с госучастием.

"Численность руководящего состава таких компаний будет сокращена до законодательно установленного минимума, а размер их вознаграждения будет уменьшен", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабмина.

Мадьяр также обратил внимание, что в будущем государственные служащие высокого ранга, в том числе министры и их заместители, перестанут получать зарплату за работу в компаниях с госучастием. В отдельных случаях за эту работу им может быть назначено вознаграждение в размере 50% от стандартного, добавил он.

По словам главы венгерского правительства, его зарплата до вычета налогов составляет 3,8 млн форинтов. "Эта сумма включает как вознаграждение за работу на посту премьера, так и выплаты за деятельность в качестве члена парламента. Руководители госкомпаний не могут получать больше этой суммы", - считает он.

Вместе с тем он выступил с утверждением о том, что жалованье его предшественника на посту премьера Виктора Орбана было в два раза больше. Оно "достигло 7-8 млн форинтов" до вычета налогов, сказал он.

Ранее в Венгрии были сокращены зарплаты депутатов парламента, а также другие расходы на их деятельность. По мнению правительства, это позволит бюджету сэкономить порядка 140 млн.