Захарова напомнила об обещании Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

Президент США Дональд Трамп уже свыше 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за сутки. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Президент США Дональд Трамп уже свыше 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за сутки. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

"Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил: "Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает", - указала дипломат.

"Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже", - подчеркнула Захарова.