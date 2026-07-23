Президент США Дональд Трамп уже свыше 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за сутки. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
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Политика
Захарова напомнила об обещании Трампа завершить конфликт на Украине за сутки
23 июля 2026 / 19:44
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп уже свыше 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за сутки. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
"Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил: "Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает", - указала дипломат.
"Никто так не думал. Но все помнят, как более 80 раз президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже", - подчеркнула Захарова.
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