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ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе
ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе

Государства Европы должны готовить системы здравоохранения к периодам экстремальной жары так же серьезно, как к пандемиям. На этом акцентировал внимание региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

Государства Европы должны готовить системы здравоохранения к периодам экстремальной жары так же серьезно, как к пандемиям. На этом акцентировал внимание региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

"К готовности медучреждений следует относиться так же серьезно, как и к готовности к пандемии: в условиях европейского лета XXI века недопустимы перегретые палаты, перегруженный персонал и выходящие из строя системы охлаждения и информационные системы", - отметил он в беседе с ТАСС.

"Уроки нынешнего лета носят конкретный и практический характер. Системы раннего предупреждения спасают жизни только в том случае, если за ними автоматически следуют решительные меры в сфере общественного здравоохранения, а не только рекомендации для населения", - указал он.

Среди таких мер эксперт выделил проведение проверок состояния наиболее уязвимых граждан, охлаждение общественных помещений и корректировку графика работы людей, работающих на открытом воздухе.

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Теги:
#воз
#пандемии
#европа
#жара
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