Опрос YouGov выявил число британцев готовых записаться в армию в случае войны

Всего 6% жителей Великобритании готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил в случае, если страна подвергнется масштабному нападению. Соответствующие данные приводит телеканал Sky News , ссылаясь на исследование социологической компании YouGov.

Всего 6% жителей Великобритании готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил в случае, если страна подвергнется масштабному нападению. Соответствующие данные приводит телеканал Sky News, ссылаясь на исследование социологической компании YouGov.

Еще 14% респондентов готовы взяться за оружие, если их призовут. 17% участников опроса заявили, что откажутся воевать при любом сценарии. Вместе с тем 52% британцев указали, что не подлежат призыву в вооруженные силы из-за слабого здоровья или преклонного возраста. Еще 17% не определились с ответом.

Кроме того, 51% британцев не верит в масштабную атаку на королевство в ближайшие десять лет. Лишь 29% сочли такое нападение вероятным, еще 20% опрошенных не определились с ответом. 53% участников исследования заявили, что не испытывают доверия к ВС страны. Об обратном сообщили 38%. Число тех, кто не определился со своей позицией, составило 9%.

Отмечается, что 57% опрошенных считают недостаточными расходы британского правительства на оборону. Около 17% респондентов назвали адекватным нынешний уровень военных расходов. Еще 6% граждан сочли текущие траты слишком завышенными. Остальные не смогли дать конкретный ответ.

Главной угрозой жители Соединенного Королевства назвали изменение климата. Исследование проводилось среди 2,3 тыс. человек.