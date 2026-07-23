Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 июля 2026 / 22:13
КОТИРОВКИ
USD
23/07
78.4756
EUR
23/07
89.6034
Новости часа
Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России
Москва
23 июля 2026 / 22:13
Котировки
USD
23/07
currency
78.4756
0.0000
EUR
23/07
currency
89.6034
0.0000
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
23 июля 2026 / 15:46
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
23 июля 2026 / 15:18
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
23 июля 2026 / 14:56
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
Опрос YouGov выявил число британцев готовых записаться в армию в случае войны
Опрос YouGov выявил число британцев готовых записаться в армию в случае войны Опрос YouGov выявил число британцев готовых записаться в армию в случае войны

Всего 6% жителей Великобритании готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил в случае, если страна подвергнется масштабному нападению. Соответствующие данные приводит телеканал Sky News, ссылаясь на исследование социологической компании YouGov.

Всего 6% жителей Великобритании готовы добровольно вступить в ряды вооруженных сил в случае, если страна подвергнется масштабному нападению. Соответствующие данные приводит телеканал Sky News, ссылаясь на исследование социологической компании YouGov.

Еще 14% респондентов готовы взяться за оружие, если их призовут. 17% участников опроса заявили, что откажутся воевать при любом сценарии. Вместе с тем 52% британцев указали, что не подлежат призыву в вооруженные силы из-за слабого здоровья или преклонного возраста. Еще 17% не определились с ответом.

Кроме того, 51% британцев не верит в масштабную атаку на королевство в ближайшие десять лет. Лишь 29% сочли такое нападение вероятным, еще 20% опрошенных не определились с ответом. 53% участников исследования заявили, что не испытывают доверия к ВС страны. Об обратном сообщили 38%. Число тех, кто не определился со своей позицией, составило 9%.

Отмечается, что 57% опрошенных считают недостаточными расходы британского правительства на оборону. Около 17% респондентов назвали адекватным нынешний уровень военных расходов. Еще 6% граждан сочли текущие траты слишком завышенными. Остальные не смогли дать конкретный ответ.

Главной угрозой жители Соединенного Королевства назвали изменение климата. Исследование проводилось среди 2,3 тыс. человек.

  • new_top
Теги:
#опрос
#война
#британцы
#армия
Также по теме:
23.07.2026 16:15
Путин: Россия - одна из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений
21.07.2026 19:14
Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря
21.07.2026 10:18
Военно-морские учения России и Индонезии начнутся в конце июля
17.07.2026 12:14
Захарова призвала Европу заняться гарантиями безопасности Гренландии, а не Украины
17.07.2026 10:39
Axios: критика Нетаньяху возможной передачи F-35 Турции разозлила Трампа
15.07.2026 22:58
В российские ВС весной направили 141 тыс. призывников
15.07.2026 22:17
МО РФ: призывники не направлялись в Донбасс, Новороссию и зону СВО
15.07.2026 19:59
Мерц обеспокоен недостаточной готовностью ФРГ к возможному конфликту
15.07.2026 16:59
Фон дер Ляйен пообещала Украине "безопасные заводы беспилотников" в ЕС
15.07.2026 14:30
Тегesspiegel: более 75% немцев сомневаются, что Бундесвер станет сильнейшей армией Европы
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:57
Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября
21:45
Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России
21:30
Федоров не согласился на другие посты, кроме главы МО Украины
21:15
Слуцкий сравнил европейских лидеров со злыми собаками
20:59
IMAS назвал лидеров среди кандидатов на пост президента Молдавии
20:45
Лавров прилетел в Киргизию
20:32
Зеленский признал, что суда не могут зайти в украинские порты
20:15
Опрос YouGov выявил число британцев готовых записаться в армию в случае войны
19:59
ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе
19:44
Захарова напомнила об обещании Трампа завершить конфликт на Украине за сутки
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО