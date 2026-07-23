Владимир Зеленский подтвердил, что с 22 июля ни одно судно не может зайти в порты Украины.
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Безопасность
Зеленский признал, что суда не могут зайти в украинские порты
23 июля 2026 / 20:32
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС
Владимир Зеленский подтвердил, что с 22 июля ни одно судно не может зайти в порты Украины.
По его словам, "вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порт". Видео выступления Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином распространил телеканал ТСН.
По данным администрации морских портов Украины, которые приводит ТАСС, заход судов в украинские порты Одесса, Черноморск и Южный (так называемый регион Большой Одессы) полностью не доступен.
Некоторое время назад министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий заявил, что перевозчики со среды приостановили работу с украинскими морскими портами.
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