Зеленский признал, что суда не могут зайти в украинские порты

Владимир Зеленский подтвердил, что с 22 июля ни одно судно не может зайти в порты Украины.

Владимир Зеленский подтвердил, что с 22 июля ни одно судно не может зайти в порты Украины.

По его словам, "вчера ни одно судно не смогло зайти к нам в порт". Видео выступления Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином распространил телеканал ТСН.

По данным администрации морских портов Украины, которые приводит ТАСС, заход судов в украинские порты Одесса, Черноморск и Южный (так называемый регион Большой Одессы) полностью не доступен.

Некоторое время назад министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий заявил, что перевозчики со среды приостановили работу с украинскими морскими портами.