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Лавров прилетел в Киргизию
Лавров прилетел в Киргизию Лавров прилетел в Киргизию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где 24 июля примет участие в совещании министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где 24 июля примет участие в совещании министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Планируется, что главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том ситуацию на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии. Кроме того, на полях мероприятия Лавров проведет несколько двусторонних встреч.

В Киргизию глава российской дипломатии прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

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Теги:
#прибытие
#киргизия
#лавров
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