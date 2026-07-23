Лавров прилетел в Киргизию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где 24 июля примет участие в совещании министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где 24 июля примет участие в совещании министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Планируется, что главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том ситуацию на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии. Кроме того, на полях мероприятия Лавров проведет несколько двусторонних встреч.

В Киргизию глава российской дипломатии прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.