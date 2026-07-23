Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где 24 июля примет участие в совещании министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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Политика
Лавров прилетел в Киргизию
23 июля 2026 / 20:45
© Раптли/ ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Киргизию, где 24 июля примет участие в совещании министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Планируется, что главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том ситуацию на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии. Кроме того, на полях мероприятия Лавров проведет несколько двусторонних встреч.
В Киргизию глава российской дипломатии прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
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