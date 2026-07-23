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Политика
IMAS назвал лидеров среди кандидатов на пост президента Молдавии
IMAS назвал лидеров среди кандидатов на пост президента Молдавии IMAS назвал лидеров среди кандидатов на пост президента Молдавии

Рейтинг потенциальных кандидатов на пост президента Молдавии на предстоящих в 2028 году выборах возглавляет экс-глава государства, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел с 10 по 20 июля молдавский Институт социологических исследований IMAS.

Рейтинг потенциальных кандидатов на пост президента Молдавии на предстоящих в 2028 году выборах возглавляет экс-глава государства, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел с 10 по 20 июля молдавский Институт социологических исследований IMAS.

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, за Додона были бы готовы отдать голоса 13,9% респондентов. За ним в рейтинге предпочтений идут: лидер партии "Демократия дома" Василе Костюк - 9,9%, глава "Нашей партии" Ренато Усатый - 7,2%, бывший генпрокурор Александр Стояногло - 6,6% и глава правящей Партии действия и солидарности, спикер парламента Игорь Гросу с 6,5%, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах с 5,2%. Остальные политики получили менее 5%.

Действующий президент Майя Санду в опросе не участвовала, поскольку, согласно законодательству, больше не может баллотироваться на высший государственный пост.

В рейтинге среди политических формирований лидирует правящая Партия действия и солидарности, которую готовы поддержать 20,6%, далее следует Партия социалистов с 14,9%, "Демократия дома" с 10,2%, "Наша партия" с 6,2%.

Опрос проводился среди 1 015 граждан.

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Теги:
#пост
#кандидат
#президент
#молдавия
#лидер
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