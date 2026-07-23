IMAS назвал лидеров среди кандидатов на пост президента Молдавии

Рейтинг потенциальных кандидатов на пост президента Молдавии на предстоящих в 2028 году выборах возглавляет экс-глава государства, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел с 10 по 20 июля молдавский Институт социологических исследований IMAS.

Рейтинг потенциальных кандидатов на пост президента Молдавии на предстоящих в 2028 году выборах возглавляет экс-глава государства, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел с 10 по 20 июля молдавский Институт социологических исследований IMAS.

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, за Додона были бы готовы отдать голоса 13,9% респондентов. За ним в рейтинге предпочтений идут: лидер партии "Демократия дома" Василе Костюк - 9,9%, глава "Нашей партии" Ренато Усатый - 7,2%, бывший генпрокурор Александр Стояногло - 6,6% и глава правящей Партии действия и солидарности, спикер парламента Игорь Гросу с 6,5%, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах с 5,2%. Остальные политики получили менее 5%.

Действующий президент Майя Санду в опросе не участвовала, поскольку, согласно законодательству, больше не может баллотироваться на высший государственный пост.

В рейтинге среди политических формирований лидирует правящая Партия действия и солидарности, которую готовы поддержать 20,6%, далее следует Партия социалистов с 14,9%, "Демократия дома" с 10,2%, "Наша партия" с 6,2%.

Опрос проводился среди 1 015 граждан.