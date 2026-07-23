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Политика
Слуцкий сравнил европейских лидеров со злыми собаками
Слуцкий сравнил европейских лидеров со злыми собаками Слуцкий сравнил европейских лидеров со злыми собаками

Страны Европы ведут себя как злые собаки, Россия не хочет им уподобляться. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью RT.

Страны Европы ведут себя как злые собаки, Россия не хочет им уподобляться. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью RT.

"Мы не хотим атаковать Европу. Они злые. Они хотят войны. Не хочу проводить никаких аналогий, не хочу кого-либо иметь в виду, но, когда мы приходим и рядом с нами злые собаки в питомнике, или в гостях, или где угодно, мы же не становимся злыми, как они. Мы хотим надеть им намордник, мы хотим, чтобы они нас не покусали. Мы не хотим становиться такими, как они, собаками. Мы остаемся людьми", - ответил он на вопрос, планирует ли Россия напасть на Европу по завершении украинского конфликта.

Политик отметил, что Россия, несмотря на нынешние условия, не станет похожей на "злую" Европу, при этом будет сильной и консолидированной.

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Теги:
#слуцкий
#партия войны
#лидеры
#европа
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