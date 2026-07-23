Федоров не согласился на другие посты, кроме главы МО Украины

Снятый с должности главы Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на одну должность, кроме прежней.

Снятый с должности главы Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на одну должность, кроме прежней.

"Сегодня есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны. Это - президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны", - ответил он на предложения Владимира Зеленского продолжить работу в команде в ином статусе.

Ранее Зеленский подтвердил, что обсуждал с Федоровым его назначение на различные посты. Последним предложением была должность вице-премьера по военным инновациям. При этом Зеленский не уточнил, предлагал ли Федорову вернуться на пост главы Минобороны.