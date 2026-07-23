Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 июля 2026 / 22:14
КОТИРОВКИ
USD
23/07
78.4756
EUR
23/07
89.6034
Новости часа
Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России
Москва
23 июля 2026 / 22:14
Котировки
USD
23/07
currency
78.4756
0.0000
EUR
23/07
currency
89.6034
0.0000
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
23 июля 2026 / 15:46
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
23 июля 2026 / 15:18
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
23 июля 2026 / 14:56
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Кризис на Украине
Политика
Федоров не согласился на другие посты, кроме главы МО Украины
Федоров не согласился на другие посты, кроме главы МО Украины Федоров не согласился на другие посты, кроме главы МО Украины

Снятый с должности главы Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на одну должность, кроме прежней.

Снятый с должности главы Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на одну должность, кроме прежней.

"Сегодня есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны. Это - президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны", - ответил он на предложения Владимира Зеленского продолжить работу в команде в ином статусе.

Ранее Зеленский подтвердил, что обсуждал с Федоровым его назначение на различные посты. Последним предложением была должность вице-премьера по военным инновациям. При этом Зеленский не уточнил, предлагал ли Федорову вернуться на пост главы Минобороны. 

  • new_top
Теги:
#федоров
#глава минобороны
#посты
#украина
Также по теме:
22.07.2026 17:58
Драпатый отреагировал на свое назначение бандеровским лозунгом
22.07.2026 13:59
Сырский подтвердил, что скоро покинет пост главкома ВСУ
21.07.2026 21:13
В Киеве шестой день проходят протесты из-за отставки Федорова
20.07.2026 19:44
РБК-Украина: Федоров готов вернуться на пост главы МО
09.06.2026 19:57
Туск заявил, что его раздражают некоторые заявления Зеленского
09.06.2026 17:59
В Польше вновь призвали Зеленского отменить решение о "героях УПА"
21.05.2026 19:15
Ермак показал журналистам электронный браслет на ноге
18.05.2026 10:59
За Ермака внесена полная сумма залога
15.05.2026 13:30
Ермаку перечислили 666 гривен в качестве залога
15.05.2026 10:20
Ермак провел ночь в платной камере в СИЗО
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялась встреча министров иностранных дел России и Японии
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трамп на саммите АТЭС? Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:57
Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября
21:45
Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России
21:30
Федоров не согласился на другие посты, кроме главы МО Украины
21:15
Слуцкий сравнил европейских лидеров со злыми собаками
20:59
IMAS назвал лидеров среди кандидатов на пост президента Молдавии
20:45
Лавров прилетел в Киргизию
20:32
Зеленский признал, что суда не могут зайти в украинские порты
20:15
Опрос YouGov выявил число британцев готовых записаться в армию в случае войны
19:59
ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе
19:44
Захарова напомнила об обещании Трампа завершить конфликт на Украине за сутки
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО