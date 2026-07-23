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Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России
Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России

Европейский союз расширил санкционные списки против России. Соответствующее заявление распространил Совет ЕС.

Европейский союз расширил санкционные списки против России. Соответствующее заявление распространил Совет ЕС.

Ограничительные меры применены в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. 

Так, в черный список внесено менее 230 фигурантов. Некоторое время назад глава евродипломатии Кая Каллас выступила с утверждением о том, что в 21-й пакет будут включены "около 300 лиц и организаций".

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Теги:
#пакет
#ес
#россия
#санкции
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