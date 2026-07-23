Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России

Европейский союз расширил санкционные списки против России. Соответствующее заявление распространил Совет ЕС.

Ограничительные меры применены в отношении 170 организаций и 48 физических лиц.

Так, в черный список внесено менее 230 фигурантов. Некоторое время назад глава евродипломатии Кая Каллас выступила с утверждением о том, что в 21-й пакет будут включены "около 300 лиц и организаций".