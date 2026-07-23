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Политика
Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября
Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

"Президент Си приезжает 24 сентября", - заявил американский лидер.

Вашингтон рассчитывает на ответный визит руководителя КНР осенью текущего года. Трамп посетил Пекин 14-15 мая.

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