Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Вашингтоне.
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Политика
Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября
23 июля 2026 / 21:57
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Вашингтоне.
"Президент Си приезжает 24 сентября", - заявил американский лидер.
Вашингтон рассчитывает на ответный визит руководителя КНР осенью текущего года. Трамп посетил Пекин 14-15 мая.
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