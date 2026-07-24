Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 июля 2026 / 12:01
КОТИРОВКИ
USD
24/07
78.4049
EUR
24/07
89.4443
Новости часа
Японский премьер теряет популярность Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
Москва
24 июля 2026 / 12:01
Котировки
USD
24/07
currency
78.4049
0.0000
EUR
24/07
currency
89.4443
0.0000
Японский премьер теряет популярность
Японский премьер теряет популярность
24 июля 2026 / 11:45
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
24 июля 2026 / 11:12
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
24 июля 2026 / 11:07
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Правые партии Европы
Политика
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским

Новый кабинет министров Великобритании и новый премьер-министр будут примерно такими же, как и старые.

Новый кабинет министров Великобритании и новый премьер-министр будут примерно такими же, как и старые.

Великобритания, как мы наблюдаем, функционирует в режиме очень частой смены кабинетов министров и премьеров. В этом веке курс этих правительств не менялся ни на дюйм. Все они, так или иначе, были настроены против России и считали ее своим врагом.

Новый кабинет под управлением Энди Бернэма, хоть он и лейбористский, будет отстаивать и проводить в жизнь интересы британских финансовых элит. Эти элиты, как мы давно уже понимаем, настроены только на то, что Россия должна быть повержена. Следовательно – никаких чудес от того, что в Лондоне снова поменялось правительство ожидать не стоит.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/9df5e8fcdaeb62ce9ff056096fba4407/

 

  • new_top
Теги:
#великобритания
#россия
Также по теме:
12.03.2025 13:59
Лавров назвал фон дер Ляйен "фюрером Урсулой" из-за ремилитаризации ЕС
11.03.2025 14:37
Генсек ОБСЕ согласился, что организация сегодня не в лучшей форме
07.03.2025 17:04
Песков заявил, что Россия может принять контрмеры на милитаризацию ЕС
06.03.2025 18:15
Лавров сравнил нынешнего президента Франции с Гитлером и Наполеоном
06.03.2025 14:47
Каллас: блокирование Венгрией решений по Украине все труднее отражается на ЕС
06.03.2025 12:19
Маск отметил, что лидеры стран Европы хотят вечной войны
05.03.2025 13:26
Politico: Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе
03.03.2025 19:58
Мерц призвал делать все, чтобы сохранить военное присутствие США в Европе
03.03.2025 15:34
Каллас отвергла заявление Трампа о целях создания Евросоюза
27.02.2025 22:19
Захарова отметила, что заявления Макрона стали своего рода мемом
Японский премьер теряет популярность
Японский премьер теряет популярность
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:57
Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября
21:45
Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России
21:30
Федоров не согласился на другие посты, кроме главы МО Украины
21:15
Слуцкий сравнил европейских лидеров со злыми собаками
20:59
IMAS назвал лидеров среди кандидатов на пост президента Молдавии
20:45
Лавров прилетел в Киргизию
20:32
Зеленский признал, что суда не могут зайти в украинские порты
20:15
Опрос YouGov выявил число британцев готовых записаться в армию в случае войны
19:59
ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе
19:44
Захарова напомнила об обещании Трампа завершить конфликт на Украине за сутки
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО