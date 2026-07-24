Новый кабинет министров Великобритании и новый премьер-министр будут примерно такими же, как и старые.

Новый кабинет министров Великобритании и новый премьер-министр будут примерно такими же, как и старые.

Великобритания, как мы наблюдаем, функционирует в режиме очень частой смены кабинетов министров и премьеров. В этом веке курс этих правительств не менялся ни на дюйм. Все они, так или иначе, были настроены против России и считали ее своим врагом.

Новый кабинет под управлением Энди Бернэма, хоть он и лейбористский, будет отстаивать и проводить в жизнь интересы британских финансовых элит. Эти элиты, как мы давно уже понимаем, настроены только на то, что Россия должна быть повержена. Следовательно – никаких чудес от того, что в Лондоне снова поменялось правительство ожидать не стоит.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9df5e8fcdaeb62ce9ff056096fba4407/