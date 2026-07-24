Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег

Если посмотреть на историю независимой Украины, мы увидим, что за 35 лет сменились 20 министров обороны. Только в ходе СВО в отставку отправлен четвертый глава военного ведомства. Что же тут нового? Надо ведь на кого-то сваливать вину за проблемы, которые возникают.

Если посмотреть на историю независимой Украины, мы увидим, что за 35 лет сменились 20 министров обороны. Только в ходе СВО в отставку отправлен четвертый глава военного ведомства. Что же тут нового? Надо ведь на кого-то сваливать вину за проблемы, которые возникают.

Причины очередного кризиса власти на Украине – абсолютно внутренние. Тот же Федоров стал слишком много на себя брать, а Зеленский возле себя конкурентов не терпит.

Заодно, сразу стали говорить и о смещении Сырского. Интересно, что первыми об этом написали британские газеты. Им-то виднее! Куратором Украины по вопросам армии и спецслужб остаются британцы.

Для них главное, чтобы тот, кто стоит на денежных потоках, вливающихся в армию, был своим человеком. Они проследят за тем, чтобы деньги и дальше шли, куда надо.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3816ebcc76e3b05c51444750cba8f6d0/