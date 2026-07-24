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Политика
Японский премьер теряет популярность
Японский премьер теряет популярность Японский премьер теряет популярность

Рейтинг одобрения кабинета премьер-министра Японии Санаэ Такаити упал на 10 процентных пунктов до 41 %, впервые опустившись ниже 50 %. Об этом сообщила газета «Майнити», по заказу которой проведен опрос.

Рейтинг одобрения кабинета премьер-министра Японии Санаэ Такаити упал на 10 процентных пунктов до 41 %, впервые опустившись ниже 50 %. Об этом сообщила газета «Майнити», по заказу которой проведен опрос.

Уровень поддержки снизился с 51 % по результатам предыдущего опроса, проведенного месяц назад. Рейтинг неодобрения деятельности кабинета министров, составивший 44 %, впервые превысил рейтинг одобрения, что говорит о том, что избиратели все более критично относятся к кабинету Такаити.

Аналогичные результаты продемонстрировал и опрос, проведенный японским информационным агентством Дзи-Дзи цусин.

Газета полагает, что причиной падения стало спешное принятие новой редакции Закон об Императорском доме, изменяющей систему престолонаследия и не получившей широкой общественной поддержки и понимания.

Вместе с тем, Такаити все чаще критикуют за игнорирование привычных для Японии норм демократической процедуры – очных интервью и пресс-конференций, участия в дебатах в парламенте с представителями оппозиционных партий, спешное продавливание важнейших для страны законопроектов.

Это происходит на фоне роста цен на потребительские товары и энергоносители и крайне тревожной ситуации с импортом энергоносителей из зоны Персидского залива.

Рейтинг Такаити по-прежнему достаточно высок. Однако после ее избрания на пост главы правительства он составлял феноменальные 80%, а нынешнее падение свидетельствует, что бум первой женщины-премьера в Японии сходит на нет.

Между тем популярность Такаити – единственный актив правящей Либерально-демократической партии, которой так и не удалось восстановить репутацию после череды финансовых скандалов, разразившихся в последние 2-3 года.

 

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Теги:
#япония
#рейтинг
#такаити
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