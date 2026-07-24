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Маск считает невозможным завершение украинского конфликта без уступок для РФ
Маск считает невозможным завершение украинского конфликта без уступок для РФ Маск считает невозможным завершение украинского конфликта без уступок для РФ

Конфликт на Украине не завершится без уступок для России. Соответствующую точку зрения изложил американский предприниматель Илон Маск в интервью журналу The Economist.

Конфликт на Украине не завершится без уступок для России. Соответствующую точку зрения изложил американский предприниматель Илон Маск в интервью журналу The Economist.

"Есть много необоснованного оптимизма в отношении того, что Россия отведет свои войска и так далее, но это нереалистично. Я считаю, что на ситуацию нужно смотреть прагматично", - указал он.

"Меня очень раздражают эти изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди погибают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска. Но она не отведет войска. Россия не отступит", - подчеркнул Маск.

Он отметил, что уже долгое время выступает за мир. "Несколько лет назад я опубликовал пост о том, что на самом деле нужно пойти на уступки России. Не потому что я занимаю пророссийскую позицию, я просто смотрю на вещи прагматично. Или люди будут умирать годами, и ничего не будет достигнуто. Это именно то, что произошло", - заявил миллиардер.

"Украина не вернет эти территории, этого не произойдет", - заключил он.

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