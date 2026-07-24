Маск считает невозможным завершение украинского конфликта без уступок для РФ

Конфликт на Украине не завершится без уступок для России. Соответствующую точку зрения изложил американский предприниматель Илон Маск в интервью журналу The Economist .

Конфликт на Украине не завершится без уступок для России. Соответствующую точку зрения изложил американский предприниматель Илон Маск в интервью журналу The Economist.

"Есть много необоснованного оптимизма в отношении того, что Россия отведет свои войска и так далее, но это нереалистично. Я считаю, что на ситуацию нужно смотреть прагматично", - указал он.

"Меня очень раздражают эти изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди погибают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска. Но она не отведет войска. Россия не отступит", - подчеркнул Маск.

Он отметил, что уже долгое время выступает за мир. "Несколько лет назад я опубликовал пост о том, что на самом деле нужно пойти на уступки России. Не потому что я занимаю пророссийскую позицию, я просто смотрю на вещи прагматично. Или люди будут умирать годами, и ничего не будет достигнуто. Это именно то, что произошло", - заявил миллиардер.

"Украина не вернет эти территории, этого не произойдет", - заключил он.