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Экономика
Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении
Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля текущего года вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Об этом сказано в материалах на сайте ведомства.

Россельхознадзор с 27 июля текущего года вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Об этом сказано в материалах на сайте ведомства.

Как отмечается, по результатам проведенной с 14 по 21 июля 2026 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении Россельхознадзор обратился в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения с просьбой с 27 июля приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий республики в адрес российских получателей.

Согласно пресс-релизу на сайте ведомства, в рамках инспекции были выявлены аналогичные нарушения, которые фиксировались в 2023-2024 годах. Они касаются обеспечения системы прослеживаемости, оформления ветеринарно-сопроводительных документов на сырье и готовые товары, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы входящего сырья, работы систем управления риска и исполнения программ производственного контроля.

"В ходе проверки установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирновой продукции для российского рынка, несмотря на ранее предоставляемые заверения ветеринарной службы Армении об использовании отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС", - указали в Россельхознадзоре.

Там обратили внимание, что в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. "Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность сдаваемой продукции", - добавили в ведомстве.

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Теги:
#молочная продукция
#армения
#россия
#ввоз
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