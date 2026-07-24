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Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества Сербии с Украиной
Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества Сербии с Украиной Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества Сербии с Украиной

Президент Сербии Александар Вучич отметил, что не видит причин для отказа от сотрудничества с Украиной. Об этом он заявил в беседе с гендиректором австрийского издания Die Presse Райнером Новаком.

Президент Сербии Александар Вучич отметил, что не видит причин для отказа от сотрудничества с Украиной. Об этом он заявил в беседе с гендиректором австрийского издания Die Presse Райнером Новаком.

"Мы должны учитывать наши дружеские отношения с азиатскими странами, а также с Россией. Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной", - цитирует Вучича пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

"Надеюсь, что мы сможем принять Владимира Зеленского в Сербии в рамках двусторонних переговоров", - указал он.

Ранее сербский лидер заявил, что Белград намерен заключить с Киевом соглашение о поставке удобрений для сельскохозяйственного сектора. 20 мая Вучич и Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили перспективы заключения договора о свободной торговле между двумя странами.

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