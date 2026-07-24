Отказ от выборов - шаг к потере сандинистами власти в Никарагуа

Сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что руководство республики не допустит реванша правой оппозиции, по-прежнему стремящейся к захвату власти спустя десятилетия.

"Мы приняли закон о бесплатном образовании, от первой ступени до университетского диплома, и мы продолжаем открывать новые школы в стране, внедряем в образование новые технологии. А они (правая оппозиция) сидят и ждут, лишь бы выиграть выборы и нажиться на школах, но пусть забудут об этом, здесь (в Никарагуа) больше не будет выборов, чтобы больше не было попыток захватить власть", - отметил он в ходе выступления по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.

Главный редактор журнала "Латинская Америка", профессор СПбГУ Лазарь Хейфец считает отказ от парламентских выборов «очень серьезной ошибкой никарагуанского руководства». По словам эксперта, теперь «оно гарантировано потеряет поддержку даже левого движения, которое до этого сохраняло солидарность с правительством сандинистов. А пойти по пути Кубы у Никарагуа не получится. Когда на Кубе создавалась однопартийная система, это была эпоха молодости революции и высокой популярности ее руководства. У Никарагуа этого нет и в силу возраста Ортеги, и в силу того, что сандинизм давно уже раскололся на противоборствующие группы, в том числе и оппозиционные, а также в силу того, что экономических успехов у страны особо нет. Если бы это было сделано пятьдесят лет тому назад, то тогда могли быть варианты. Сейчас это шаг к неизбежной потере власти правительством сандинистов, возможно, с крупным скандалом. Но я не думаю, что из-за этого США прямо завтра введут такие же санкции против Никарагуа, как и против Кубы. Они их и сейчас не вводят, хотя говорят о тройке тиранических режимов - Венесуэлы, Кубы, Никарагуа. Манагуа в этой тройке всегда получало меньшую долю санкций, поскольку отношения с Вашингтоном у них очень прагматичные. Никарагуанские компании участвуют и в зоне свободной торговли Центральной Америки с США, и антиамериканская риторика в стране гораздо слабее, чем на Кубе или в Венесуэле. Поэтому какие-то санкции США будут, но, повторю, этот шаг - серьезная политическая ошибка никарагуанского правительства».

Лазарь Хейфец также подчеркнул, что «если американцы всерьез возьмутся за эту страну, у Никарагуа нет никакой возможности противостоять США. У Кубы-то особых возможностей нет, это выживание, а не жизнь. А основная часть торговли Никарагуа как раз с США, и если завтра американцы решат прекратить торговлю, то они перекроют Никарагуа кислород полностью».