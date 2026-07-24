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Экономика
Reuters: США введут новые пошлины в отношении 60 стран
Reuters: США введут новые пошлины в отношении 60 стран Reuters: США введут новые пошлины в отношении 60 стран

США введут таможенные пошлины против 60 торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации.

США введут таможенные пошлины против 60 торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации.

Сообщается, что размер пошлин составит от 10% до 12,5%. Ограничения будут применены в отношении 60 стран, в том числе государств Евросоюза. Пошлины вступят в силу в 00:01 24 июля по времени восточного побережья США (07:01 мск). Так, они фактически придут на смену временным глобальным пошлинам на американский импорт, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней. Для товаров, находящихся в процессе транспортировки, срок вступления в силу пошлин отложен до 28 июля.

По данным Reuters, из-под действия пошлин будет выведен перечень товаров, в том числе нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют американские пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Вместе с тем пошлины не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Пошлины против стран, принявших, по мнению США, меры по борьбе с принудительным трудом, составят 10%, в отношении остальных государств - 12,5%.

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Теги:
#пошлины
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