Ван И заявил, что Китай будет неизменно поддерживать Белоруссию

Китай продолжит оказывать Белоруссии поддержку по вопросам суверенитета и развития, укреплять с ней взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД КНР Ван И по итогам встречи в Киргизии со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

Китай продолжит оказывать Белоруссии поддержку по вопросам суверенитета и развития, укреплять с ней взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД КНР Ван И по итогам встречи в Киргизии со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

"Китайская сторона, как и прежде, будет поддерживать Белоруссию в деле защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, в выборе пути развития с национальной спецификой, выступать против вмешательства внешних сил в ее внутренние дела под каким бы то ни было предлогом", - приводит слова Ван И сайт китайского дипведомства.

Он отметил, что взаимная поддержка - это "обязательная составляющая" всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран. Министр также обратил внимание, что Минск неизменно занимает сторону Пекина по вопросам, затрагивающим ключевые интересы КНР. "Китай выражает за это свою благодарность", - указал он.