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Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 24 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опустился ниже 11,5 рубля впервые с 16 июля текущего года.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 24 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опустился ниже 11,5 рубля впервые с 16 июля текущего года.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,73% и торговались на уровне 2 107,82 и 846,33 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале Мосбиржи снижался на 4,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,53 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 090,08 пункта (-2,56%), индекс РТС был на отметке в 839,77 пункта (-2,56%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,49 рубля (-8,25 копейки).

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Теги:
#снижение
#торги
#россия
#рынок акций
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