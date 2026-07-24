Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 24 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опустился ниже 11,5 рубля впервые с 16 июля текущего года.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 24 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опустился ниже 11,5 рубля впервые с 16 июля текущего года.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,73% и торговались на уровне 2 107,82 и 846,33 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале Мосбиржи снижался на 4,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,53 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 090,08 пункта (-2,56%), индекс РТС был на отметке в 839,77 пункта (-2,56%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,49 рубля (-8,25 копейки).