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Экономика
Каллас назвала "неприятным сюрпризом" введение США новых таможенных пошлин
Каллас назвала "неприятным сюрпризом" введение США новых таможенных пошлин Каллас назвала "неприятным сюрпризом" введение США новых таможенных пошлин

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель будет требовать разъяснений в связи с применением новых таможенных пошлин США, объявление которых стало для Евросоюза неприятным сюрпризом.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель будет требовать разъяснений в связи с применением новых таможенных пошлин США, объявление которых стало для Евросоюза неприятным сюрпризом.

Ранее США ввели таможенные пошлины в отношении торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом. Их размер составит от 10% до 12,5%. Ограничения распространяются на 60 стран, включая государства ЕС. Новые тарифы фактически придут на смену временным глобальным пошлинам на импорт в США, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней.

"У нас была сделка с США, и мы придерживались этой сделки. Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом", - отметила Каллас в интервью агентству Reuters.

Вместе с тем она заявила о необоснованности новых ограничений. Европейское трудовое законодательство лучше американского, в странах объединения "есть оплачиваемый отпуск, есть очень хорошие условия труда", подчеркнула глава евродипломатии.

Пошлины вступили в силу в 00:01 24 июля по времени Восточного побережья США. Для товаров, находящихся в процессе транспортировки, вступление в силу новых пошлин отложено до 28 июля.

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Теги:
#ес
#пошлины
#сша
#сюрприз
#каллас
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