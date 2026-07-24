Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель будет требовать разъяснений в связи с применением новых таможенных пошлин США, объявление которых стало для Евросоюза неприятным сюрпризом.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель будет требовать разъяснений в связи с применением новых таможенных пошлин США, объявление которых стало для Евросоюза неприятным сюрпризом.

Ранее США ввели таможенные пошлины в отношении торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом. Их размер составит от 10% до 12,5%. Ограничения распространяются на 60 стран, включая государства ЕС. Новые тарифы фактически придут на смену временным глобальным пошлинам на импорт в США, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней.

"У нас была сделка с США, и мы придерживались этой сделки. Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом", - отметила Каллас в интервью агентству Reuters.

Вместе с тем она заявила о необоснованности новых ограничений. Европейское трудовое законодательство лучше американского, в странах объединения "есть оплачиваемый отпуск, есть очень хорошие условия труда", подчеркнула глава евродипломатии.

Пошлины вступили в силу в 00:01 24 июля по времени Восточного побережья США. Для товаров, находящихся в процессе транспортировки, вступление в силу новых пошлин отложено до 28 июля.