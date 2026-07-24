KIRO7: в штате Вашингтон потерпел крушение самолет с 10 людьми

В штате Вашингтон потерпел крушение гидросамоолет. Об этом информировал местный телеканал KIRO7 .

В штате Вашингтон потерпел крушение гидросамоолет. Об этом информировал местный телеканал KIRO7.

По его данным, авиакомпания Kenmore Airlines сообщила, что на борту самолета находились по меньшей мере 10 человек. Местные экстренные службы заявили об 11 пострадавших, пока остается неизвестно, пострадал ли в результате аварии кто-либо из очевидцев на земле.

На кадре, распространенном телеканалом, виден разрушившийся самолет и вспыхнувшее на месте ЧП возгорание.