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Безопасность
Иран сообщил об ударах по американским базам в Бахрейне и Иордании
Иран сообщил об ударах по американским базам в Бахрейне и Иордании Иран сообщил об ударах по американским базам в Бахрейне и Иордании

Вооруженные силы Ирана минувшей ночью атаковали с помощью беспилотников американские базы Шейх-Иса в Бахрейне и Аль-Азрак в Иордании, поразив топливные резервуары и склады. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба, передает агентство Fars.

Вооруженные силы Ирана минувшей ночью атаковали с помощью беспилотников американские базы Шейх-Иса в Бахрейне и Аль-Азрак в Иордании, поразив топливные резервуары и склады. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба, передает агентство Fars.

"Иранские беспилотники нанесли удары по хранилищам топлива, складам и большим ангарам с оборудованием и местам размещения сил американской террористической армии на базе Шейх-Иса в Бахрейне. В ходе операции также были атакованы БПЛА ангары для ремонта и обслуживания самолетов и места размещения американской армии на базе Аль-Азрак в Иордании", - следует из сообщения.

США и Израиль развязали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по исламской республике, обвинив ее в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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Теги:
#иордания
#иран
#базы
#удар
#сша
#бахрейн
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