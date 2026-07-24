Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Одними из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России являются сварщики и машинисты экскаваторов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС .

Одними из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России являются сварщики и машинисты экскаваторов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС.

"По данным мониторинга предлагаемых зарплат, самые высокие зарплатные предложения по рабочим специальностям - у сварщиков, машинистов экскаваторов, монтажников металлоконструкций. В оценке уровня предлагаемых зарплат, как правило, есть некоторый фактор сезонности, но в целом специальности, отнесенные к рабочим профессиям, в нынешних условиях устойчиво попадают в топ-10 по уровню предлагаемых зарплат. Например, по текущему срезу в такой десятке профессий 6 профессий - рабочие", - отметил он.

Котяков также обратил внимание, что среднее зарплатное предложение для сварщиков составляет 160 тыс. рублей. Вместе с тем зарплата опытных специалистов может доходить и до 400 тыс. рублей, если речь идет о высокотехнологичной сварке.

Кроме того, по его словам, в топ профессий по уровню зарплатного предложения входят программисты и инженеры, владеющие цифровыми компетенциями, а также врачи-стоматологи.