Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 68%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 17 по 19 июля среди 1,5 тыс. жителей страны.
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Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 68% опрошенных россиян
24 июля 2026 / 13:16
© Александр Казаков/ ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 68%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 17 по 19 июля среди 1,5 тыс. жителей страны.
"О доверии Владимиру Путину заявили 68% россиян. Также большинство респондентов (70%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов исследования.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 46% российских граждан. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 51% респондентов.
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33%, ЛДПР - 11%, КПРФ - 11%, "Новых людей" - 7%, "Справедливой России" - 3%.
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