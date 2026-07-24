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ФОМ: о доверии Путину заявили 68% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 68% опрошенных россиян ФОМ: о доверии Путину заявили 68% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 68%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 17 по 19 июля среди 1,5 тыс. жителей страны.

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 68%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 17 по 19 июля среди 1,5 тыс. жителей страны.

"О доверии Владимиру Путину заявили 68% россиян. Также большинство респондентов (70%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 46% российских граждан. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 51% респондентов.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33%, ЛДПР - 11%, КПРФ - 11%, "Новых людей" - 7%, "Справедливой России" - 3%.

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Теги:
#россияне
#опрос
#путин
#доверие
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