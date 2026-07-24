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Экономика
США определили ставку пошлины на импорт из России на уровне 12,5%
США определили ставку пошлины на импорт из России на уровне 12,5% США определили ставку пошлины на импорт из России на уровне 12,5%

США установили ставку импортной пошлины на товары из РФ на уровне 12,5%. Об этом сказано в тексте предварительного официального уведомления аппарата представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира, которое будет размещено в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

США установили ставку импортной пошлины на товары из РФ на уровне 12,5%. Об этом сказано в тексте предварительного официального уведомления аппарата представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира, которое будет размещено в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

Соединенные Штаты вводят новые таможенные пошлины против 60 торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом. "Представитель США на торговых переговорах принял решение ввести пошлины в размере 12,5% на продукцию России", - следует из уведомления.

Пошлины вступят в силу в 00:01 24 июля по времени восточного побережья США (07:01 мск). Так, они фактически придут на смену временным глобальным пошлинам на американский импорт, вступившим в силу 24 февраля на 150 дней. Для товаров, находящихся в процессе транспортировки, вступление в силу новых пошлин отложено до 28 июля.

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Теги:
#импорт
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#ставка
#сша
#россия
#импорт
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