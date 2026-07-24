Маск предположил, когда ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут превзойти совокупный интеллект человечества примерно через пять лет. Соответствующую точку зрения изложил американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий космическую компанию SpaceX, которая разрабатывает собственную нейросеть Grok.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут превзойти совокупный интеллект человечества примерно через пять лет. Соответствующую точку зрения изложил американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий космическую компанию SpaceX, которая разрабатывает собственную нейросеть Grok.

"Я считаю, что ИИ может превзойти совокупный интеллект примерно через пять лет. На самом деле не останется ничего такого, что ИИ не смог бы делать лучше, чем люди, разве что быть человеком", - отметил он в интервью британскому журналу The Economist.

По словам миллиардера, если в мире не произойдет третьей мировой или "глобальной термоядерной" войны, то развитие ИИ приведет к наступлению "эры невероятного процветания". Вместе с тем он счел маловероятным, что спустя 10 лет человечество сохранит контроль над ИИ.

В среду Маск заявил, что сервис генерации изображений и видео при помощи технологий ИИ Grok Imagine, разработанный его компанией xAI, создаст в этом году фильм по мотивам поэмы "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера.