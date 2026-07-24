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Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE
Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE

Россиянин Аркадий Дворкович намерен воздержаться от участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за рисков для организации, которую он возглавляет с 2018 года.

Россиянин Аркадий Дворкович намерен воздержаться от участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за рисков для организации, которую он возглавляет с 2018 года.

Некоторое время назад стало известно, что Дворкович решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE на период действия санкций со стороны Европейского союза. Выборы нового главы организации состоятся в сентябре.

"К сожалению, в выборах президента FIDE участвовать не буду, поскольку это создаст риски для организации", - пояснил Дворкович в беседе с ТАСС.

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Теги:
#дворкович
#участие
#выборы
#глава fide
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