Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE

Россиянин Аркадий Дворкович намерен воздержаться от участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за рисков для организации, которую он возглавляет с 2018 года.

Россиянин Аркадий Дворкович намерен воздержаться от участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за рисков для организации, которую он возглавляет с 2018 года.

Некоторое время назад стало известно, что Дворкович решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE на период действия санкций со стороны Европейского союза. Выборы нового главы организации состоятся в сентябре.

"К сожалению, в выборах президента FIDE участвовать не буду, поскольку это создаст риски для организации", - пояснил Дворкович в беседе с ТАСС.