Россиянин Аркадий Дворкович намерен воздержаться от участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за рисков для организации, которую он возглавляет с 2018 года.
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Спорт
Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE
24 июля 2026 / 13:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Россиянин Аркадий Дворкович намерен воздержаться от участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за рисков для организации, которую он возглавляет с 2018 года.
Некоторое время назад стало известно, что Дворкович решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE на период действия санкций со стороны Европейского союза. Выборы нового главы организации состоятся в сентябре.
"К сожалению, в выборах президента FIDE участвовать не буду, поскольку это создаст риски для организации", - пояснил Дворкович в беседе с ТАСС.
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