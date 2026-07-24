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Лавров заявил о необходимости "понять, кто конкретно провалился" в рамках Анкориджа
Лавров заявил о необходимости "понять, кто конкретно провалился" в рамках Анкориджа Лавров заявил о необходимости "понять, кто конкретно провалился" в рамках Анкориджа

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что сделанные на саммите Россия - США на Аляске предложения по украинскому урегулированию провалились, указал, что нужно понять, кто конкретно провалился.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что сделанные на саммите Россия - США на Аляске предложения по украинскому урегулированию провалились, указал, что нужно понять, кто конкретно провалился.

"Относительно того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", - отметил он при общении с журналистами. Лавров обратил внимание, что президент России Владимир Путин приехал на саммит на Аляску, имея на руках предложения США, одобренные американским лидером Дональдом Трампом, на которые Москва согласилась.

"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Президент Трамп, я не выдам большой тайны, неоднократно говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса", - указал глава российской дипломатии.

"Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать", - заключил Лавров.

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Теги:
#анкоридж
#провал
#лавров
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