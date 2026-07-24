Российские ВС установили контроль над Захаровкой и Ивашкино в Харьковской области

Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские войска за прошедшую неделю освободили населенные пункты Ленина (Мирное) и Белицкое (ДНР), Благодатное (Запорожская область) и Вольное (Днепропетровская область).

ВС РФ также установили контроль над населенными пунктами Артельное и Волоховское, добавили в МО РФ.