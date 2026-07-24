Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 июля 2026 / 16:37
КОТИРОВКИ
USD
24/07
78.4049
EUR
24/07
89.4443
Новости часа
Мигрантов будут выдворять из России за дискриминацию и неповиновение на границе Вучич не видит для Сербии альтернативы присоединению к ЕС
Москва
24 июля 2026 / 16:37
Котировки
USD
24/07
currency
78.4049
0.0000
EUR
24/07
currency
89.4443
0.0000
Японский премьер теряет популярность
Японский премьер теряет популярность
24 июля 2026 / 11:45
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
24 июля 2026 / 11:12
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
24 июля 2026 / 11:07
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС установили контроль над Захаровкой и Ивашкино в Харьковской области
Российские ВС установили контроль над Захаровкой и Ивашкино в Харьковской области Российские ВС установили контроль над Захаровкой и Ивашкино в Харьковской области

Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские войска за прошедшую неделю освободили населенные пункты Ленина (Мирное) и Белицкое (ДНР), Благодатное (Запорожская область) и Вольное (Днепропетровская область).

ВС РФ также установили контроль над населенными пунктами Артельное и Волоховское, добавили в МО РФ.

  • new_top
Теги:
#харьковская область
#контроль
#вс рф
#контроль
#вс рф
#захаровка
#ивашкино
#харьковская область
#захаровка
#ивашкино
Также по теме:
24.07.2026 14:15
Лавров заявил о необходимости "понять, кто конкретно провалился" в рамках Анкориджа
24.07.2026 10:57
Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества Сербии с Украиной
24.07.2026 10:21
Маск считает невозможным завершение украинского конфликта без уступок для РФ
23.07.2026 20:32
Зеленский признал, что суда не могут зайти в украинские порты
23.07.2026 18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
23.07.2026 15:46
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 480 дронов ВСУ
23.07.2026 15:16
Глава СК: Киев целенаправленно бьет по домам и гражданским объектам
23.07.2026 13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Белицкое в ДНР
23.07.2026 12:59
Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине
23.07.2026 11:19
Пушилин сравнил обещания принять Украину в ЕС с "морковкой для осла"
Японский премьер теряет популярность
Японский премьер теряет популярность
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
15:13
Мигрантов будут выдворять из России за дискриминацию и неповиновение на границе
14:59
Вучич не видит для Сербии альтернативы присоединению к ЕС
14:45
Путин направил Мирзиёеву поздравление с днем рождения
14:33
Российские ВС установили контроль над Захаровкой и Ивашкино в Харьковской области
14:15
Лавров заявил о необходимости "понять, кто конкретно провалился" в рамках Анкориджа
13:59
Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE
13:45
Маск предположил, когда ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества
13:33
США определили ставку пошлины на импорт из России на уровне 12,5%
13:16
ФОМ: о доверии Путину заявили 68% опрошенных россиян
12:59
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО