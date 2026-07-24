Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Японский премьер теряет популярность
24 июля 2026 / 11:45
Политолог Светов: кризис в украинском МО связан с дележом денег
24 июля 2026 / 11:12
Экономист Колташов: новый кабинет Великобритании снова будет антироссийским
24 июля 2026 / 11:07
Безопасность
Российские ВС установили контроль над Захаровкой и Ивашкино в Харьковской области
24 июля 2026 / 14:33
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что российские войска за прошедшую неделю освободили населенные пункты Ленина (Мирное) и Белицкое (ДНР), Благодатное (Запорожская область) и Вольное (Днепропетровская область).
ВС РФ также установили контроль над населенными пунктами Артельное и Волоховское, добавили в МО РФ.
Теги:
Также по теме:
24.07.2026 14:15Лавров заявил о необходимости "понять, кто конкретно провалился" в рамках Анкориджа
23.07.2026 20:32Зеленский признал, что суда не могут зайти в украинские порты
23.07.2026 15:46Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 480 дронов ВСУ
23.07.2026 15:16Глава СК: Киев целенаправленно бьет по домам и гражданским объектам
23.07.2026 13:15Российские ВС освободили населенный пункт Белицкое в ДНР
23.07.2026 12:59Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине
23.07.2026 11:19Пушилин сравнил обещания принять Украину в ЕС с "морковкой для осла"
Актуально