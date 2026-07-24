Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, обратив внимание на его вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Общество
Путин направил Мирзиёеву поздравление с днем рождения
24 июля 2026 / 14:45
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, обратив внимание на его вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене. Трудно переоценить ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - отметил глава российского государства.
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