Путин направил Мирзиёеву поздравление с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, обратив внимание на его вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, обратив внимание на его вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Ваша деятельность на посту главы государства ознаменована успешным социально-экономическим развитием Узбекистана, ростом его авторитета на мировой арене. Трудно переоценить ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - отметил глава российского государства.