Вучич не видит для Сербии альтернативы присоединению к ЕС

Президент Сербии Александар Вучич считает, что у Белграда нет других путей, кроме присоединения к Европейскому союзу.

Президент Сербии Александар Вучич считает, что у Белграда нет других путей, кроме присоединения к Европейскому союзу.

"Европейский путь - наша стратегическая цель, других путей для нас нет", - отметил он в беседе с гендиректором австрийского издания Die Presse Райнером Новаком. "Это означает, что мы должны тесно взаимодействовать со всеми странами-кандидатами. Вывод прост", - цитирует главу государства пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

Ранее Вучич высказал мнение, что Сербия в ближайшее время не станет членом ЕС, так как сообщество не сможет принимать в свой состав новые страны в ближайшие несколько лет.