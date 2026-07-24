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Мигрантов будут выдворять из России за дискриминацию и неповиновение на границе
Мигрантов будут выдворять из России за дискриминацию и неповиновение на границе Мигрантов будут выдворять из России за дискриминацию и неповиновение на границе

Совет Федерации в ходе пленарного заседания принял закон, содержащий нормы о выдворении мигрантов за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение на границе.

Совет Федерации в ходе пленарного заседания принял закон, содержащий нормы о выдворении мигрантов за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение на границе.

Количество статей, предусматривающих выдворение иностранных граждан, возросло до 45.

Так, выдворение будет грозить за дискриминацию, то есть за нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. Такое же наказание предполагается за неповиновение требованиям военнослужащего при пересечении границы.

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Теги:
#граница
#дискриминация
#мигранты
#неповиновение
#выдворение
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