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Лавров: Россия добьется целей, даже если США хоронят договоренности Аляски Лавров: Россия добьется целей, даже если США хоронят договоренности Аляски

Россия предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать с тем, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров при общении с журналистами.

Россия предпочитает политический путь урегулирования, но ничего не может сделать с тем, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита в Анкоридже похоронены. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров при общении с журналистами.

"Если посмотреть поглубже, президент Франции Эмманюэль Макрон публично заявил, что нет больше никакого Анкориджа, "Америка опять с нами". А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал: "Мы похоронили анкориджские договоренности", - указал глава российской дипломатии.

"Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать? Разумеется, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при любых обстоятельствах", - отметил он.

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Теги:
#договоренности
#цели
#сша
#аляска
#россия
#лавров
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