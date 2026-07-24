Российские ВС за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины

Российские войска в период с 18 по 24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска в период с 18 по 24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Вооруженные силы РФ ударили высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, указали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате были поражены объекты инфраструктуры портов, которые используются для хранения и разгрузки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.