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Российские ВС за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины
Российские ВС за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины Российские ВС за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины

Российские войска в период с 18 по 24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска в период с 18 по 24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Вооруженные силы РФ ударили высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, указали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате были поражены объекты инфраструктуры портов, которые используются для хранения и разгрузки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

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Теги:
#порты
#удар
#украина
#неделя
#вс рф
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