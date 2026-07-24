Российские войска в период с 18 по 24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины
24 июля 2026 / 15:44
© Минобороны России/ ТАСС
Российские войска в период с 18 по 24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Вооруженные силы РФ ударили высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, указали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что в результате были поражены объекты инфраструктуры портов, которые используются для хранения и разгрузки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.
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