Delfi: в Латвии запретили восемь композиций Раймонда Паулса

Латвийский Сейм во втором чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, в соответствии с которыми радиостанциям будет запрещено транслировать песни, созданные находящимися под санкциями лицами. Об этом информировал портал Delfi.

Латвийский Сейм во втором чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, в соответствии с которыми радиостанциям будет запрещено транслировать песни, созданные находящимися под санкциями лицами. Об этом информировал портал Delfi.

Отмечается, что в список включены восемь композиций бывшего главы Министерства культуры Латвии и композитора Раймонда Паулса из-за того, что их исполняли российские певцы, находящиеся под действием санкций.

Кроме того, большинство депутатов Сейма поддержали решение о выдаче лицензий на радиовещание только на государственном языке.

Прежде Латвия уже ввела запрет на импорт из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров. Сейм балтийской республики принял такое решение в порядке особой срочности.