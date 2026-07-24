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Delfi: в Латвии запретили восемь композиций Раймонда Паулса
Delfi: в Латвии запретили восемь композиций Раймонда Паулса Delfi: в Латвии запретили восемь композиций Раймонда Паулса

Латвийский Сейм во втором чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, в соответствии с которыми радиостанциям будет запрещено транслировать песни, созданные находящимися под санкциями лицами. Об этом информировал портал Delfi.

Латвийский Сейм во втором чтении принял поправки к Закону об электронных СМИ, в соответствии с которыми радиостанциям будет запрещено транслировать песни, созданные находящимися под санкциями лицами. Об этом информировал портал Delfi.

Отмечается, что в список включены восемь композиций бывшего главы Министерства культуры Латвии и композитора Раймонда Паулса из-за того, что их исполняли российские певцы, находящиеся под действием санкций.

Кроме того, большинство депутатов Сейма поддержали решение о выдаче лицензий на радиовещание только на государственном языке.

Прежде Латвия уже ввела запрет на импорт из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, игрушек и ряда других товаров. Сейм балтийской республики принял такое решение в порядке особой срочности.

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Теги:
#песни
#латвия
#запрет
#раймонд паулс
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