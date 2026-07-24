Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский полагает, что при очередном переустройстве мирового порядка Группа двадцати (G20) возьмет на себя функции Совбеза ООН в качестве гаранта мира.
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Интеграция
Сикорский считает, что G20 должна заменить Совбез ООН в качестве гаранта мира
24 июля 2026 / 16:14
© Jaap Arriens/ Sipa USA via REUTERS/ТАСС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский полагает, что при очередном переустройстве мирового порядка Группа двадцати (G20) возьмет на себя функции Совбеза ООН в качестве гаранта мира.
"У меня есть своя теория, что рано или поздно, лишь бы обошлось без войны, настанет момент переустройства миропорядка, и что "двадцатка" станет его руководящим органом", - сказал он, выступая на мероприятии Polonia Camp в Варшаве. Выступление Сикорского транслировалось на YouTube канале мероприятия.
В 2025 году президент США Дональд Трамп пригласил Польшу участвовать в мероприятиях Группы двадцати.
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