WSJ: Нетаньяху разочаровал Трампа после начала войны с Ираном

Военная операция США и Израиля против Ирана способствовала усилению напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. На это обращает внимание газета The Wall Street Journal , ссылаясь на неназванных высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

Военная операция США и Израиля против Ирана способствовала усилению напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. На это обращает внимание газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

Как отмечается, Трамп после начала конфликта не раз выражал свое разочарование в главой правительства еврейского государства, подчас признаваясь своим помощникам в том, что не хочет встречаться или беседовать с Нетаньяху.

Некоторое время назад глава Белого дома заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Нетаньяху, если тот прилетит на похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), которые пройдут Вашингтоне 28 июля.