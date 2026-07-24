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Политика
Канада намерена ответить на новые пошлины США
Канада намерена ответить на новые пошлины США Канада намерена ответить на новые пошлины США

Канада готова ответить на новые пошлины США, если страны не смогут достигнуть торгового соглашения. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Марк Карни, передает телеканал CTV News.

Канада готова ответить на новые пошлины США, если страны не смогут достигнуть торгового соглашения. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Марк Карни, передает телеканал CTV News.

"Если соглашения не будет, то мы готовы рассмотреть все варианты реагирования, они зависят от итога переговоров. Заранее отвечать не стоит, полагаю, на нынешнем этапе это было бы контрпродуктивно", - указал глава канадского правительства.

Во вторник президент США Дональд Трамп применил дополнительные импортные пошлины в размере 50% в отношении канадской продукции в качестве ответа на действия Оттавы в отношении американских товаров. Действие пошлин не распространяется на энергоносители, калий, а также морепродукты и критические минералы. Пошлины вступят в силу 19 августа.

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Теги:
#трамп
#пошлины
#ответит
#канада
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