Лавров заявил, что 17 странам будет присвоен статус партнеров ШОС

Государства ШОС примут решение об унификации категории стран - партнеров по диалогу и наблюдателей при организации, они будут отнесены к категории партнеров. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

Государства ШОС примут решение об унификации категории стран - партнеров по диалогу и наблюдателей при организации, они будут отнесены к категории партнеров. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

"Мы продуктивно поработали. Это часть подготовки к саммиту ШОС, который пройдет осенью в Бишкеке. Проекты документов для лидеров подразумевают создание универсального центра борьбы с новыми вызовами и угрозами, центра по борьбе с наркотическими преступлениями. И предстоит объявить о том, что вместо партнеров по диалогу и наблюдателей будет теперь единая категория партнеров ШОС", - отметил он.

Помимо десяти членов ШОС, есть 15 стран-партнеров и 2 наблюдателя, уточнил российский министр. "Вся эта категория из 17 стран будет переквалифицирована в статус партнеров", - указал он.