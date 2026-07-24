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Лавров заявил, что 17 странам будет присвоен статус партнеров ШОС
Лавров заявил, что 17 странам будет присвоен статус партнеров ШОС Лавров заявил, что 17 странам будет присвоен статус партнеров ШОС

Государства ШОС примут решение об унификации категории стран - партнеров по диалогу и наблюдателей при организации, они будут отнесены к категории партнеров. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

Государства ШОС примут решение об унификации категории стран - партнеров по диалогу и наблюдателей при организации, они будут отнесены к категории партнеров. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

"Мы продуктивно поработали. Это часть подготовки к саммиту ШОС, который пройдет осенью в Бишкеке. Проекты документов для лидеров подразумевают создание универсального центра борьбы с новыми вызовами и угрозами, центра по борьбе с наркотическими преступлениями. И предстоит объявить о том, что вместо партнеров по диалогу и наблюдателей будет теперь единая категория партнеров ШОС", - отметил он.

Помимо десяти членов ШОС, есть 15 стран-партнеров и 2 наблюдателя, уточнил российский министр. "Вся эта категория из 17 стран будет переквалифицирована в статус партнеров", - указал он.

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Теги:
#шос
#страны
#лавров
#статус партнеров
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