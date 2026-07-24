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Политика
CBOS: поляки поддерживают решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла
CBOS: поляки поддерживают решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла CBOS: поляки поддерживают решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла

Большинство польских граждан поддерживают решение президента страны Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла. Об этом свидетельствуют данные исследования центра CBOS.

Большинство польских граждан поддерживают решение президента страны Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла. Об этом свидетельствуют данные исследования центра CBOS.

Так, решение отобрать у Зеленского орден одобрили 59% респондентов, еще 28% выступили против. Вместе с тем 13% участников опроса заявили, что не имеют собственной позиции по этому поводу.

Отмечается, что мнения по вопросу о том, выиграла или проиграла Польша от решения Навроцкого, разделились поровну. 41% поляков указал на негативные для Польши последствия и точно такое же количество участников исследования сочли, что Польша только выиграла.

Президент Польши объявил о решении лишить Зеленского ордена Белого орла 19 июня после того, как тот присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Опрос CBOS проводился во всей стране в период с 2 по 12 июля с участием 938 взрослых граждан.

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Теги:
#решение
#поляки
#орден
#зеленский
#навроцкий
#белый орел
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