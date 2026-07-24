Линекер и другие британские миллионеры призвали увеличить для них налоги

Более 120 британских миллионеров, среди которых экс-капитан сборной Англии по футболу Гари Линекер, подписали открытое письмо новому премьер-министру Энди Бернэму с призывом повысить для них налоги. Текст послания разместила на своем сайте организация Patriotic Millionaires UK .

Более 120 британских миллионеров, среди которых экс-капитан сборной Англии по футболу Гари Линекер, подписали открытое письмо новому премьер-министру Энди Бернэму с призывом повысить для них налоги. Текст послания разместила на своем сайте организация Patriotic Millionaires UK.

"Мы хотим, чтобы вы обложили нас налогами. Мы можем себе это позволить. Речь идет о повышении налогов не для тех, кто ежедневно встает и идет на работу, чтобы заработать себе на жизнь, а для самых богатых", - следует из обращения.

Отмечается, что "огромные богатства, сосредоточенные в руках немногих, можно использовать для сокращения неравенства, инвестиций в стабильные рабочие места, улучшения больниц, школ и системы социального обеспечения, поддержки предпринимателей необходимыми навыками и инфраструктурой, а также предоставления малому бизнесу доступа к финансированию".

В числе подписавших письмо, помимо Линекера, музыкант Брайан Ино и экс-глава сети кафе Greggs Иэн Грегг.

65-летний Линекер провел за сборную Англии 80 матчей, забив 48 голов. Позднее он стал одним из самых высокооплачиваемых ведущих Би-би-си - на 2020-2021 год сумма его гонораров составила £1,35 млн.