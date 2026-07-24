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Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию
Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине еще на 90 дней - до 31 октября - всеобщей мобилизации и военного положения. Об этом свидетельствуют данные в картотеке на сайте украинского парламента.

Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине еще на 90 дней - до 31 октября - всеобщей мобилизации и военного положения. Об этом свидетельствуют данные в картотеке на сайте украинского парламента.

14 июля эти законы приняла Верховная рада. Нынешнее продление станет уже 20-м.

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Теги:
#продление
#мобилизация
#зеленский
#военное положение
#украина
#законы
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