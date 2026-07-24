Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине еще на 90 дней - до 31 октября - всеобщей мобилизации и военного положения. Об этом свидетельствуют данные в картотеке на сайте украинского парламента.
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Безопасность
Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию
24 июля 2026 / 17:46
© AP Photo/ТАСС
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