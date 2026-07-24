Премия мира Толстого присуждена президенту Вьетнама

Лауреатом Международной премии мира имени Л. Н. Толстого стал генсек ЦК Компартии, президент Вьетнама То Лам, сообщает ТАСС.

"Премия мира Льва Толстого присуждается генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу", - объявил заместитель председателя жюри премии Пьер де Голль.

Он отметил, что вручение премии То Ламу имеет символическое значение. "Благодаря этой премии мы хотели подчеркнуть значимость многополярного мира и дипломатии, которая сегодня во Вьетнаме очень гибка и сильна. Это урок, который мы должны извлечь: нации, которые когда-то страдали, сегодня являются примерами в восстановлении мира, диалоге между народами и процветании", - указал де Голль.

То Лам родился 10 июля 1957 года в провинции Хынгйен. Окончил Академию народной безопасности, в 1981 году вступил в Компартию Вьетнама. С 1979 года работал в министерстве общественной безопасности, в 2016-2024 годах возглавлял его. В 2011 году вошел в ЦК партии, в 2016 году - в политбюро. С мая по октябрь 2024 года занимал пост президента Вьетнама, а в августе 2024 года был избран генсеком ЦК КПВ и переизбран в январе 2026 года. В апреле 2026 года вновь стал президентом, совмещая два высших поста. Не раз посещал Россию, в 2021 году был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между РФ и Вьетнамом.

Премия мира имени Л. Н. Толстого учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Она присуждается международным жюри за выдающиеся заслуги в деле укрепления дружбы между народами, предотвращения войн и борьбу за защиту прав и свобод человека.

В 2024 году первая премия была вручена Африканскому союзу. В 2025 году лауреатами стали президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.