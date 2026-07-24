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Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 249 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 249 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 249 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 13 крылатых ракет "Фламинго", 5 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 13 крылатых ракет "Фламинго", 5 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 71 управляемая авиационная бомба, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 13 крылатых ракет "Фламинго", 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 5 249 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 188 415 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 286 танков и других боевых бронемашин, 1 765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 886 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 326 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#всу
#пво
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