Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, вопреки прогнозам аналитиков, которые прогнозировали ее сохранение. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, вопреки прогнозам аналитиков, которые прогнозировали ее сохранение. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Как отмечается, существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции продолжает оставаться в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Учитывая прямые и вторичные эффекты "временного сокращения производственных возможностей" в некоторых отраслях, а также более стимулирующую бюджетную политику на трехлетнем горизонте, чем ожидалось в апреле, ЦБ РФ отметил важность более плавного снижения ставки.

Вместе с тем в ЦБ заявили, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.