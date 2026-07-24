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Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых
Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, вопреки прогнозам аналитиков, которые прогнозировали ее сохранение. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, вопреки прогнозам аналитиков, которые прогнозировали ее сохранение. Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Как отмечается, существенный рост цен, а также повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции продолжает оставаться в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Учитывая прямые и вторичные эффекты "временного сокращения производственных возможностей" в некоторых отраслях, а также более стимулирующую бюджетную политику на трехлетнем горизонте, чем ожидалось в апреле, ЦБ РФ отметил важность более плавного снижения ставки.

Вместе с тем в ЦБ заявили, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

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Теги:
#снижение
#цб
#ключевая ставка
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